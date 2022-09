Mara Venier racconta la nuova Domenica In (Di venerdì 9 settembre 2022) Per il quattordicesimo anno Mara Venier torna al timone di Domenica In. E svela le novità di quest’anno con qualche anticipazione sulla prima puntata che andrà in onda Domenica 11 settembre. “Sono emozionata, un pò ho paura come ogni anno, però credo che, arrivata a questo punto, devo sentirmi più serena e anzi, penso che sia arrivato il momento di occuparci di questioni che non necessariamente inseguono l’ascolto. Domenica avremo in studio la sorella di Alessandra, la donna uccisa dall’ex mentre era al telefono con lei. Non è stato facile convincere una persona a venire a parlare di un dolore così grande, ma noi vogliamo affrontare argomenti di cui bisogna parlare, sempre di più”. La violenza sulle donne, sarà un tema che verrà trattato con continuità. “In un’intervista ho parlato di un ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 9 settembre 2022) Per il quattordicesimo annotorna al timone diIn. E svela le novità di quest’anno con qualche anticipazione sulla prima puntata che andrà in onda11 settembre. “Sono emozionata, un pò ho paura come ogni anno, però credo che, arrivata a questo punto, devo sentirmi più serena e anzi, penso che sia arrivato il momento di occuparci di questioni che non necessariamente inseguono l’ascolto.avremo in studio la sorella di Alessandra, la donna uccisa dall’ex mentre era al telefono con lei. Non è stato facile convincere una persona a venire a parlare di un dolore così grande, ma noi vogliamo affrontare argomenti di cui bisogna parlare, sempre di più”. La violenza sulle donne, sarà un tema che verrà trattato con continuità. “In un’intervista ho parlato di un ...

