Maltempo | tromba d' aria sul lago di Garda FOTO

(Di venerdì 9 settembre 2022) Unad'si è abbattuta stamane sulla parte veronese deldi. Non ha colpito la sponda, ma si è 'scaricata' in acqua. Sono state comunque effettuate verifiche per accertare che nessuna imbarcazione fosse in quel momento nello specchio di

Corriere : Lago di Garda, il video della tromba d’aria - Agenzia_Ansa : Nubifragi e trombe d'aria. Fango e frane nel Comasco #ANSA - repubblica : Maltempo, il Centro-Nord nella morsa dei temporali: a Vercelli vento a 100 chilometri orari e tromba d'aria sul lag… - Mariari30057064 : RT @repubblica: Maltempo, il Centro-Nord nella morsa dei temporali: a Vercelli vento a 100 chilometri orari e tromba d'aria sul lago di Gar… - Mariari30057064 : RT @ElioLannutti: Maltempo al Centro-Nord: danni a Como, Lecco e Vercelli e tromba d'aria sul Lago di Garda -

Unad'aria si è abbattuta sulla parte veronese del Lago di Garda. Non ha colpito la sponda ma si è 'scaricata' in acqua. Si stanno comunque ...Italia nella morsa del: per quali regioni è attiva l'allerta della Protezione Civile . Il repentino peggioramento dei dati climatici è dovuto all'ingresso nel continente europeo di un ...Il centro-nord è nuovamente colpito dal maltempo. Partendo dal nord Italia spingendosi fino in Toscana. Tromba d'aria sul Lago di Garda.VERONA - Una tromba d'aria si è abbattuta stamane 8 settembre 2022 sulla parte veronese del Lago di Garda. Non ha colpito la sponda ma si è scaricata in acqua.