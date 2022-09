Malcuit giocherà in Süper Lig: approda all’Ankaragücü a parametro zero (Di venerdì 9 settembre 2022) Ha trovato sistemazione uno degli svincolati del Napoli di questa estate. Dopo quattro stagioni in azzurro (era arrivato in Campania nell’estate del 2018) e diversi mesi alla ricerca della soluzione più giusta per lui, Kevin Malcuit si unisce all’Ankaragücü. Il laterale destro di origini francesi giocherà nella Süper Lig, in Turchia. Lo comunica il club di Ankara stesso sui propri canali ufficiali, a cominciare da Twitter, svelando anche la durata del contratto: un solo anno, almeno per il momento. ????? ??????? Ankaragücü’müzde! https://t.co/ndKScZ76Eg pic.twitter.com/YBqh2rJ7qc — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 8, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Ha trovato sistemazione uno degli svincolati del Napoli di questa estate. Dopo quattro stagioni in azzurro (era arrivato in Campania nell’estate del 2018) e diversi mesi alla ricerca della soluzione più giusta per lui, Kevinsi unisce. Il laterale destro di origini francesinellaLig, in Turchia. Lo comunica il club di Ankara stesso sui propri canali ufficiali, a cominciare da Twitter, svelando anche la durata del contratto: un solo anno, almeno per il momento. ????? ??????? Ankaragücü’müzde! https://t.co/ndKScZ76Eg pic.twitter.com/YBqh2rJ7qc — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 8, 2022 L'articolo ilNapolista.

napolista : #Malcuit giocherà in Süper Lig: approda all’#Ankaragücü a parametro zero Un solo anno di contratto per il laterale… - LeBombeDiVlad : ? Lo svincolato #Malcuit ha trovato una sistemazione ???? Il 31enne giocherà nella #SüperLig turca #LBDV… -