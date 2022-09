Maggi Cnr | Anziani rispondono meglio al vaccino con dieta mediterranea

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos Salute) - “Uno studio pubblicato in questi giorni su Nature, mostra che lamigliora la risposta ai vaccini con stimolazione linfocitaria. Sono evidenze fondamentali quando parliamo di promozione della salute. Il consumo di frutta e verdura secondo le 5 porzioni al giorno aumenta la risposta anticorpale alanti-pneumococcico negli, soprattutto in quelli non già vaccinanti precedentemente”. Così Stefania, presidente della Fondazionee dirigente di ricerca Cnr dell'Istituto di Neuroscienze, sezione di Padova-Invecchiamento, intervenendo, stamattina a Brindisi, all'evento “Invecchiamento di successo: ruolo dei vaccini e stili di vita” organizzato da HappyAgeing (Alleanza italiana per ...