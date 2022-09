L’ultimo sondaggio prima dello stop | FdI vola al 27% e stacca il Pd | il M5s raggiunge la Lega

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 settembre 2022) A poche ore dal silenzio elettorale, che scatterà alla mezzanotte di oggi 9 settembre,di Swg per La7 vede Fratelli d’Italia allungare sul Partito Democratico. Negli orientamenti di voto, il partito di Giorgia Melonial 27%, in crescita dell’1,2% rispetto alla rilevazione del 5 settembre. Aumenta così il divario con i dem, che perdono l’1% in quattro giorni, fermandosi al 20,4%. La, stabile al 12,1%, è ormai appaiata al Movimento 5 Stelle, cheil 12% (+0,1%). Stabile anche l’altra forza di centrodestra, Forza Italia (6,7%), mentre segna un +0,3% il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, arrivando al 7,5%. In leggero calo quasi tutte le formazioni minori in entrambi gli schieramenti: Impegno Civico di Luigi Di Maio (-0,3), Alleanza Verdi e Sinistra (-0,2), ...