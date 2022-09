L'ultima apparizione pubblica in video della regina Elisabetta prima di trasferirsi a Balmoral (Di venerdì 9 settembre 2022) L'ultima apparizione pubblica della regina Elisabetta in video, prima delle vacanze in Scozia, risale al 15 luglio 2022. La regina Elisabetta aveva inaugurato la nuova struttura del Thames Hospice, nel Royal Borough di Windsor e Maidenhead. Subito dopo, la sovrana si era trasferita nella residenza reale del castello di Balmoral in Scozia, situata nell'Aberdeenshire, vicino al villaggio di Crathie, dove poi è morta l'8 settembre. Elisabetta II si recava a Balmoral ogni anno per le sue vacanze estive, per godersi qualche mese di relax e per trascorrere del tempo con la sua famiglia. <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2022/09/09/news/regina ... Leggi su lastampa (Di venerdì 9 settembre 2022) L'indelle vacanze in Scozia, risale al 15 luglio 2022. Laaveva inaugurato la nuova struttura del Thames Hospice, nel Royal Borough di Windsor e Maidenhead. Subito dopo, la sovrana si era trasferita nella residenza reale del castello diin Scozia, situata nell'Aberdeenshire, vicino al villaggio di Crathie, dove poi è morta l'8 settembre.II si recava aogni anno per le sue vacanze estive, per godersi qualche mese di relax e per trascorrere del tempo con la sua famiglia.

