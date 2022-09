L’ossessione dello sportivo professionista è migliorarsi, che sia Meret o un ciclista (Di venerdì 9 settembre 2022) Gli avessero dato la possibilità di argomentare oltre la frasetta di circostanza, Alex Meret avrebbe aggiunto che “il lavoro che paga” è quello che lui tutti i giorni fa in campo, in palestra, magari anche quello su se stesso. A domanda specifica – “per lavoro intende uomini e donne che costruiscono meccanismi complessi e longevi”? – avrebbe forse nicchiato. Non è detto che legga Raniero Virgilio sul Napolista (gli auguriamo di farlo). Virgilio sottolinea che una banalità – “il calcio è un prodotto ed ha valore in quanto è una merce” – non è poi una tale ovvietà. Perché, scrive, È tempo di restituire il calcio alla sua realtà primigenia: un prodotto dell’assemblaggio di gioco, storia, intenzioni, associazioni, uomini e donne che costruiscono meccanismi complessi e longevi per cui sono richiesti tanti talenti, numerosissimi uomini di buona volontà e soldi – tanti, come ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Gli avessero dato la possibilità di argomentare oltre la frasetta di circostanza, Alexavrebbe aggiunto che “il lavoro che paga” è quello che lui tutti i giorni fa in campo, in palestra, magari anche quello su se stesso. A domanda specifica – “per lavoro intende uomini e donne che costruiscono meccanismi complessi e longevi”? – avrebbe forse nicchiato. Non è detto che legga Raniero Virgilio sul Napolista (gli auguriamo di farlo). Virgilio sottolinea che una banalità – “il calcio è un prodotto ed ha valore in quanto è una merce” – non è poi una tale ovvietà. Perché, scrive, È tempo di restituire il calcio alla sua realtà primigenia: un prodotto dell’assemblaggio di gioco, storia, intenzioni, associazioni, uomini e donne che costruiscono meccanismi complessi e longevi per cui sono richiesti tanti talenti, numerosissimi uomini di buona volontà e soldi – tanti, come ...

