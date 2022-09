Lorella Cuccarini: l’amore in una foto | “Di queste foto ce ne vorrebbero una al giorno…” (Di venerdì 9 settembre 2022) Lorella Cuccarini, con la foto postata sui social, ha voluto raccontare una meravigliosa storia d’amore facendo emozionare i fan. Lorella Cuccarini l’amore in una foto (via Instagram)Conduttrice, attrice e cantante: Lorella Cuccarini è un’artista molto amata e seguita dal pubblico. Nota per la sua partecipazione a trasmissioni come “Amici di Maria De Filippi” e “La vita in diretta”, oltre ad essere un volto televisivo molto apprezzato ha un grandissimo seguito sul web. Si è avvicinata al mondo dello spettacolo come ballerina, dopo aver studiato danza presso la scuola di ballo del celebre Enzo Paolo Turchi. Presto ha attirato l’attenzione di Pippo Baudo che l’ha voluta accanto a lui nel varietà ... Leggi su newstv (Di venerdì 9 settembre 2022), con lapostata sui social, ha voluto raccontare una meravigliosa storia d’amore facendo emozionare i fan.in una(via Instagram)Conduttrice, attrice e cantante:è un’artista molto amata e seguita dal pubblico. Nota per la sua partecipazione a trasmissioni come “Amici di Maria De Filippi” e “La vita in diretta”, oltre ad essere un volto televisivo molto apprezzato ha un grandissimo seguito sul web. Si è avvicinata al mondo dello spettacolo come ballerina, dopo aver studiato danza presso la scuola di ballo del celebre Enzo Paolo Turchi. Presto ha attirato l’attenzione di Pippo Baudo che l’ha voluta accanto a lui nel varietà ...

