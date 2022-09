Lorella Boccia | così non si era mai vista | Immagini pazzesche

Leggi su chemusica

(Di venerdì 9 settembre 2022) I fan dinon sono rimasti indifferenti davanti alledella loro beniamina: avete visto come si è mostrata? Guardate. La nota ballerina non manca mai di far parlare di sé. Questa volta lo ha fatto apparendo in un modo a dir poco singolare agli occhi del suo pubblico, avete visto come si L'articolonon si era maichemusica.it.