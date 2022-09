"Lo sapete cosa ha fatto Di Maio?": botte da orbi, Conte perde le staffe in tv (Di venerdì 9 settembre 2022) Volano stracci tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. A Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, l'ex premier attacca a testa bassa il ministro degli Esteri. I due, dopo lo strappo di Gigino con il Movimento Cinque Stelle, sono in guerra aperta. E di fatto ora in campagna elettorale è scattata la resa dei conti tra il leader dei 5s e il "traditore" Di Maio. Giuseppi non ha mai sopportato la presenza ingombrante all'interno del movimento del ministro degli Esteri. Nei mesi che hanno preceduto la caduta del governo Draghi, Conte ha ripetutamente attaccato Di Maio a più riprese fino allo strappo definitivo con la fuoriuscita del ministro dai Cinque Stelle e la nuova avventura (finora disastrosa, guardando i sondaggi) con Impegno Civico. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Volano stracci tra Giuseppee Luigi Di. A Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, l'ex premier attacca a testa bassa il ministro degli Esteri. I due, dopo lo strappo di Gigino con il Movimento Cinque Stelle, sono in guerra aperta. E diora in campagna elettorale è scattata la resa dei conti tra il leader dei 5s e il "traditore" Di. Giuseppi non ha mai sopportato la presenza ingombrante all'interno del movimento del ministro degli Esteri. Nei mesi che hanno preceduto la caduta del governo Draghi,ha ripetutamente attaccato Dia più riprese fino allo strappo definitivo con la fuoriuscita del ministro dai Cinque Stelle e la nuova avventura (finora disastrosa, guardando i sondaggi) con Impegno Civico. ...

