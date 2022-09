(Di venerdì 9 settembre 2022) Ilvuole riportare in patria Jude. Secondo la Bild, i Reds studiano un'offerta per il 19enne centrocampista inglese...

sportli26181512 : Liverpool su Bellingham del Borussia Dortmund: Il Liverpool vuole riportare in patria Jude Bellingham. Secondo la B… - lakakadonkey : RT @Zoroback_023: Il Liverpool se vuole continuare con il suo ciclo deve comprare almeno 2 centrocampisti di altissimo livello nei prossimi… - acmarco_ : RT @Zoroback_023: Il Liverpool se vuole continuare con il suo ciclo deve comprare almeno 2 centrocampisti di altissimo livello nei prossimi… - YBah96 : RT @Zoroback_023: Il Liverpool se vuole continuare con il suo ciclo deve comprare almeno 2 centrocampisti di altissimo livello nei prossimi… - RaphaeleRusso : @Zoroback_023 Bellingham mi sembra lo volesse anche il Real. Comunque mi ricordo le pernacchie quando dicevo che an… -

Calcio News 24

... ex centrocampista del Manchester United , ha parlato a BT Sport di Jude, talento di ... Questo ragazzo lo vorranno tutti, Chelsea, Manchester United,. Deve decidere. Per ribaltare ...... Juventus (sorteggiata col PSG) e Napoli (sorteggiato cone Ajax) I giocatori del Chelsea ... Nella ripresa a chiudere i conti è Jude, nonostante il Copenhaghen abbia provato a ... Liverpool: accordo con Bellingham per gennaio Carlo Ancelotti può fare un assist importante alla Juventus: colpo fenomenale da 100 milioni, i bianconeri possono sorridere ...Nelle ultime ore di mercato la Juventus ha trovato l'accordo con il Liverpool per il prestito di Arthur. La leggenda dei Reds Jamie Carragher è stato spietato nel parlare del calciatore: "Non penso ch ...