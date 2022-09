Liverani: “Gara stimolante per noi, il Benevento ha fatto un mercato ambizioso” (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCagliari – Fabio Liverani ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani pomeriggio tra il suo Cagliari e il Benevento in programma al Ciro Vigorito. Le parole dell’allenatore sardo: Cammino – “Siamo alla quarta giornata, abbiamo iniziato da poco, è giusto continuare a lavorare sulla crescita della squadra nella quotidianità. Si è chiuso il cerchio del mercato, il gruppo è all’opera per alzare il livello e la competizione interna, chi ha avuto meno chance sinora può togliersi soddisfazioni e rendersi utile. Da qui a gennaio tireremo una riga per capire ciò che avremo fatto nella prima parte di stagione per poi programmare un nuovo capitolo all’interno di un campionato”. Identità – “Vogliamo mantenere un’identità chiara ripetendo le prestazioni e costruendo una continuità. Devo vedere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCagliari – Fabioha presentato in conferenza stampa la sfida di domani pomeriggio tra il suo Cagliari e ilin programma al Ciro Vigorito. Le parole dell’allenatore sardo: Cammino – “Siamo alla quarta giornata, abbiamo iniziato da poco, è giusto continuare a lavorare sulla crescita della squadra nella quotidianità. Si è chiuso il cerchio del, il gruppo è all’opera per alzare il livello e la competizione interna, chi ha avuto meno chance sinora può togliersi soddisfazioni e rendersi utile. Da qui a gennaio tireremo una riga per capire ciò che avremonella prima parte di stagione per poi programmare un nuovo capitolo all’interno di un campionato”. Identità – “Vogliamo mantenere un’identità chiara ripetendo le prestazioni e costruendo una continuità. Devo vedere ...

