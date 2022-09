LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 25 km al traguardo, la Trek lavora per la volata (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DELLA Vuelta 17.02 20 km al traguardo di Talavera de la Reina. 17.01 Beve e si getta acqua sul collo Mads Pedersen. Il danese, dopo aver vinto due tappe, sembra il grandissimo favorito anche oggi. 16.59 Prima di entrare negli ultimi 15 km interamente pianeggianti, il gruppo affronterà 10 km di saliscendi. 16.57 25 km al traguardo, il gruppo ora ha rallentato. Qualcuno potrebbe approfittarne per tentare qualcosa. 16.54 Giornata tranquilla per Remco Evenepoel che sorride incrociando le dita verso la telecamera. 16.51 Ora è Kenny Elissonde della Trek a fare l’andatura, alle sue spalle Mikel Landa, poi gli uomini Movistar. 16.49 30 km al traguardo. In gruppo si vedono ancora tante delle ruote veloci presenti in corsa. Da ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA17.02 20 km aldi Talavera de la Reina. 17.01 Beve e si getta acqua sul collo Mads Pedersen. Il danese, dopo aver vinto due tappe, sembra il grandissimo favorito anche. 16.59 Prima di entrare negli ultimi 15 km interamente pianeggianti, il gruppo affronterà 10 km di saliscendi. 16.57 25 km al, il gruppo ora ha rallentato. Qualcuno potrebbe approfittarne per tentare qualcosa. 16.54 Giornata tranquilla per Remco Evenepoel che sorride incrociando le dita verso la telecamera. 16.51 Ora è Kenny Elissonde dellaa fare l’andatura, alle sue spalle Mikel Landa, poi gli uomini Movistar. 16.49 30 km al. In gruppo si vedono ancora tante delle ruote veloci presenti in corsa. Da ...

