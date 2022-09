LIVE – Khachanov-Ruud, semifinale US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 9 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Khachanov-Ruud, prima semifinale degli US Open 2022. Seconda sfida in carriera tra i due, di fronte l’unica volta a Roma nel 2020 e determinati a conquistare la prestigiosa finale a Flushing Meadows. Ruud può già vantare una finale slam in bacheca (a Parigi, proprio quest’anno, persa contro Nadal), mentre per Khachanov si tratta addirittura della prima semifinale in un major. Il norvegese partirà favorito secondo i bookmakers, ma il match si prospetta equilibrato e dall’esito incerto. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale relativi al match. Tiafoe e Alcaraz sono pianificati come secondo incontro della sessione diurna sull’Arthur Ashe Stadium (al termine della finale di ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Ile latestuale di, primadegli US. Seconda sfida in carriera tra i due, di fronte l’unica volta a Roma nel 2020 e determinati a conquistare la prestigiosa finale a Flushing Meadows.può già vantare una finale slam in bacheca (a Parigi, proprio quest’anno, persa contro Nadal), mentre persi tratta addirittura della primain un major. Il norvegese partirà favorito secondo i bookmakers, ma il match si prospetta equilibrato e dall’esito incerto. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale relativi al match. Tiafoe e Alcaraz sono pianificati come secondo incontro della sessione diurna sull’Arthur Ashe Stadium (al termine della finale di ...

