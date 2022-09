LIVE Italia-Olanda pallanuoto femminile | Europei 2022 in DIRETTA | il Setterosa si gioca la medaglia di bronzo

(Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale di, ilvuole almeno il. Ildopo un girone strepitoso con i successi su Slovacchia, Spagna, Serbia, Israele e Francia. Si ferma in semifinale contro la Grecia la corsa nazionalena allad’oro. Resta la sfida per ladicontro l’sconfitta in semifinale dalla Spagna. Le azzurre convocate: Lucrezia Cergol (Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Caterina Banchelli (RN ...

SkySportF1 : ??LA GRANDE BELLEZZA Finalmente Monza, il programma del GP d'Italia: Venerdì FP1 alle 14, FP2 alle 17 Sabato FP3 all… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - ClaudioBaglioni : Dopo il grandissimo successo di DODICI NOTE SOLO CLAUDIO BAGLIONI da novembre tornerà dal vivo con nuove date live… - live_dom : RT @OrtigiaP: Tutti a dare consigli su come risparmiare energia: lampade al led, lavatrici notturne, maglioni,ma quello che sfugge ai solon… - IdeaalServizio : a tutti, con un sorriso -

...- 74 Grecia -85 - 81 5 settembre Croazia - Estonia 73 - 70 Gran Bretagna - Grecia 77 - 93 Ucraina -84 - 73 6 settembre Estonia - Gran Bretagna 94 - 62 Grecia - Ucraina 99 - 79-...La DirettaF1 Gp 2022 su Circus F1. Segui la diretta con tempi e commenti: libere, qualifiche e gara.timing, commenti, foto, ...È in corso la seconda giornata della finale di Wanda Diamond League a Zurigo: quinto posto per il bronzo mondiale Elena Vallortigara con 1,91 nell’alto. DIRETTA TV - La seconda giornata del meeting We ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Alcaraz-Tiafoe. L'incontro vale per i quarti dello Slam statunitense ...