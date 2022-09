LIVE Italia-Olanda 8-8 pallanuoto femminile, Europei 2022 in DIRETTA: pareggio alla fine del secondo quarto (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il secondo quarto, Italia-Olanda 8-8. 0.01 Rete di Van Der Sloot, pareggia il risultato, Italia-Olanda 8-8. 0.50 Rete di Van Der Kraats, approfitta della superiorità, Italia-Olanda 8-7. 1.02 Banchelli evita una rete. 1.59 Rete di Moolhuijzen, accorcia il risultato, Italia-Olanda 8-6. 2.29 Gooooooooooooooool, Picozzi, rete spettacolare, Italia-Olanda 8-5. 2.50 Banchelli para un tiro di Sevenich. 3.21 Salvataggio sulla linea dell’Olanda. 3.55 Tiro di Bianconi sbagliato. 4.34 Goooooooooooool, Bianconi, missile che si spegne in porta, Italia-Olanda ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce il8-8. 0.01 Rete di Van Der Sloot, pareggia il risultato,8-8. 0.50 Rete di Van Der Kraats, approfitta della superiorità,8-7. 1.02 Banchelli evita una rete. 1.59 Rete di Moolhuijzen, accorcia il risultato,8-6. 2.29 Gooooooooooooooool, Picozzi, rete spettacolare,8-5. 2.50 Banchelli para un tiro di Sevenich. 3.21 Salvataggio sulla linea dell’. 3.55 Tiro di Bianconi sbagliato. 4.34 Goooooooooooool, Bianconi, missile che si spegne in porta,...

