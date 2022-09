LIVE F1, GP Italia 2022 in DIRETTA: Verstappen cambia il motore endotermico, 5 posizioni di penalità per l’olandese (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.16 Tsunoda migliora e si mette al settimo posto a 1.814, Russell si lancia e chiude in 11a a 2.269. Hamilton è ancora 18° 14.15 Ancora Albon in ottima forma, terzo crono per il thailandese a 1.089 da Verstappen con gomma media 14.14 Verstappen prosegue e chiude il suo tentativo in 1:23.234 e lima altri 2 decimi al suo tempo precedente e ora vanta un secondo su Ocon 14.13 Albon si issa in quarta posizione a 1.434 da Verstappen che si rilancia e fa segnare il nuovo record nel T1 in 27.507 14.12 Giovinazzi fa segnare il 14° crono a 2.785 da Verstappen ma con gomma soft. 14.11 Verstappen migliora ancora e vola in 1:23.449 con 832 millesimi su Ocon 14.10 Attenzione! Max Verstappen cambierà ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.16 Tsunoda migliora e si mette al settimo posto a 1.814, Russell si lancia e chiude in 11a a 2.269. Hamilton è ancora 18° 14.15 Ancora Albon in ottima forma, terzo crono per il thailandese a 1.089 dacon gomma media 14.14prosegue e chiude il suo tentativo in 1:23.234 e lima altri 2 decimi al suo tempo precedente e ora vanta un secondo su Ocon 14.13 Albon si issa in quarta posizione a 1.434 dache si rilancia e fa segnare il nuovo record nel T1 in 27.507 14.12 Giovinazzi fa segnare il 14° crono a 2.785 dama con gomma soft. 14.11migliora ancora e vola in 1:23.449 con 832 millesimi su Ocon 14.10 Attenzione! Maxcambierà ...

petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - SkySportF1 : ??LA GRANDE BELLEZZA Finalmente Monza, il programma del GP d'Italia: Venerdì FP1 alle 14, FP2 alle 17 Sabato FP3 all… - ClaudioBaglioni : Dopo il grandissimo successo di DODICI NOTE SOLO CLAUDIO BAGLIONI da novembre tornerà dal vivo con nuove date live… - GiulioLoIacono : RT @fondunipolis: ?? 12/9 ASviS Live “Dieci idee per un’Italia sostenibile” Evento in cui saranno illustrate le proposte del decalogo @ASvi… - sportli26181512 : F1, GP Italia: il meteo del circuito di Monza: Azione in pista a Monza per il GP d'Italia, ma che tempo fa? Ecco le… -