LIVE F1, GP Italia 2022 in DIRETTA: la Ferrari vola a Monza! Sainz in testa, Verstappen penalizzato! Risultati prove libere (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.07 Considerando le penalità a Verstappen e a Sainz, il favorito per la pole domani è Leclerc che, tra l’altro, ha messo in mostra un ottimo passo gara che può confortare. 18.05 Molto bene la Ferrari con Sainz che ha ottenuto il miglior tempo di 1:21.664 a precedere Verstappen di 0.143 e Leclerc di 0.193. Più attardate le Mercedes con Russell quinto a 0.722 ed Hamilton quinto a 0.839. 18.02 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Carlos Sainz Ferrari1:21.664 5 2 Max Verstappen Red Bull Racing+0.143 33 Charles LECLERC Ferrari+0.193 5 4 Lando NORRIS McLaren+0.674 4 5 George RUSSELL Mercedes+0.722 5 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.730 6 7 Lewis HAMILTON ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.07 Considerando le penalità ae a, il favorito per la pole domani è Leclerc che, tra l’altro, ha messo in mostra un ottimo passo gara che può confortare. 18.05 Molto bene laconche ha ottenuto il miglior tempo di 1:21.664 a precederedi 0.143 e Leclerc di 0.193. Più attardate le Mercedes con Russell quinto a 0.722 ed Hamilton quinto a 0.839. 18.02 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Carlos1:21.664 5 2 MaxRed Bull Racing+0.143 33 Charles LECLERC+0.193 5 4 Lando NORRIS McLaren+0.674 4 5 George RUSSELL Mercedes+0.722 5 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.730 6 7 Lewis HAMILTON ...

