LIVE F1, GP Italia 2022 in DIRETTA: Ferrari al comando a Monza! Leclerc davanti a Sainz, Verstappen penalizzato! (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 MAX Verstappen PENALIZZATO, MA NON SOLO LUI! ANCHE Sainz E PEREZ… 15.11 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla FP2 delle ore 17.00. Grazie e buon proseguimento di giornata. 15.09 Tra le altre vetture si segnalano una Alpine velocissima, come Albon con la Williams, che nel T1 è quasi imprendibile… Abbiamo visto Giovinazzi in azione, che chiude con il 18° crono e la sensazione che possa tornare in F1 nel 2023. 15.07 In casa Ferrari va in archivio con sensazioni positive questa FP1. Leclerc precede Sainz di 77 millesimi, mentre sul passo gara la sensazione è che Verstappen abbia qualche decimo di margine per quanto ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 MAXPENALIZZATO, MA NON SOLO LUI! ANCHEE PEREZ… 15.11 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla FP2 delle ore 17.00. Grazie e buon proseguimento di giornata. 15.09 Tra le altre vetture si segnalano una Alpine velocissima, come Albon con la Williams, che nel T1 è quasi imprendibile… Abbiamo visto Giovinazzi in azione, che chiude con il 18° crono e la sensazione che possa tornare in F1 nel 2023. 15.07 In casava in archivio con sensazioni positive questa FP1.precededi 77 millesimi, mentre sul passo gara la sensazione è cheabbia qualche decimo di margine per quanto ...

petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - SkySportF1 : ??LA GRANDE BELLEZZA Finalmente Monza, il programma del GP d'Italia: Venerdì FP1 alle 14, FP2 alle 17 Sabato FP3 all… - ClaudioBaglioni : Dopo il grandissimo successo di DODICI NOTE SOLO CLAUDIO BAGLIONI da novembre tornerà dal vivo con nuove date live… - F1ingenerale_ : F1 | GP Italia - Cronaca #LIVE: segui la diretta delle FP2 di Monza #F1 #F1inGenerale #ItalianGP #GPItalia #Monza… - MariaAversano1 : RT @marioturco_m5s: ??Oggi saremo in diretta da #Roma insieme a @GiuseppeConteIT per presentare il programma per l'Italia del @Mov5Stelle:… -