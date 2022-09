L’infortunio di Osimhen tiene il Napoli con il fiato sospeso: l’ipotesi per il rientro (Di venerdì 9 settembre 2022) In una notte magica come quella di mercoledì contro il Liverpool, purtroppo, purtroppo c’è stato spazio anche per una nota negativa: L’infortunio di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano era in dubbio già alla vigilia del match per un risentimento muscolare accusato nel finale della sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Questo gli aveva impedito di svolgere in gruppo la rifinitura contro il Liverpool, salvo poi scendere comunque in campo dal primo minuto contro i Reds. A pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco, Osimhen ha sentito nuovamente dolore e ciò l’ha portato a fermarsi. Al suo posto è subentrato Simeone che ha subito ha siglato la rete del 3-0. Victor Osimhen Infortunio (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Osimhen salta due ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 settembre 2022) In una notte magica come quella di mercoledì contro il Liverpool, purtroppo, purtroppo c’è stato spazio anche per una nota negativa:di Victor. L’attaccante nigeriano era in dubbio già alla vigilia del match per un risentimento muscolare accusato nel finale della sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Questo gli aveva impedito di svolgere in gruppo la rifinitura contro il Liverpool, salvo poi scendere comunque in campo dal primo minuto contro i Reds. A pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco,ha sentito nuovamente dolore e ciò l’ha portato a fermarsi. Al suo posto è subentrato Simeone che ha subito ha siglato la rete del 3-0. VictorInfortunio (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)salta due ...

DALEX911 : Napoli, preoccupazione per l'infortunio di Osimhen. Quante partite salta - Ol_Cerignyon : Non so se è più triste la morte della regina o l infortunio di Osimhen ????. #QueenElizabeth #osimhen - areanapoliit : RT @gVitale_AN: #SSCNapoli, #Osimhen ne avrà per un paio di settimane dopo l'infortunio. Ci sarà spazio per #Simeone/ #Raspadori contro #Sp… -