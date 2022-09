L’importanza del lavoro in carcere per il reinserimento nella società (Di venerdì 9 settembre 2022) Tratto da Morning Future Il reinserimento in società è una priorità del nostro sistema carcerario. Un percorso fondamentale che passa, e che deve passare, anche dal lavoro e dalla formazione. Il lavoro è un’opportunità quasi indispensabile, che il Ministero della Giustizia e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale hanno voluto sottolineare firmando il memorandum d’intesa “lavoro carcerario”, per un progetto con cui le grandi aziende delle Tlc e dell’Ict – Fastweb, Linkem, Tiscali, Sky, Telecom Italia, Vodafone, Windtre, Open Fiber, Sielte e Sirti – entrano in carcere e offrono un lavoro alle persone detenute. L’obiettivo dell’iniziativa è «proporre opportunità professionali, formare competenze specializzate e favorire il reinserimento ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 settembre 2022) Tratto da Morning Future Ilinè una priorità del nostro sistema carcerario. Un percorso fondamentale che passa, e che deve passare, anche dale dalla formazione. Ilè un’opportunità quasi indispensabile, che il Ministero della Giustizia e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale hanno voluto sottolineare firmando il memorandum d’intesa “carcerario”, per un progetto con cui le grandi aziende delle Tlc e dell’Ict – Fastweb, Linkem, Tiscali, Sky, Telecom Italia, Vodafone, Windtre, Open Fiber, Sielte e Sirti – entrano ine offrono unalle persone detenute. L’obiettivo dell’iniziativa è «proporre opportunità professionali, formare competenze specializzate e favorire il...

