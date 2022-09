Ligue 1: il Lens batte il Troyes ed è capolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Per una sera almeno, il Lens sale sul tetto della Ligue 1, battendo il Troyes nell'anticipo della 7/a giornata. Sul terreno dello stadio Felix Bollaert - Detelis di Lens finisce 1 - 0 per la squadra ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Per una sera almeno, ilsale sul tetto della1,ndo ilnell'anticipo della 7/a giornata. Sul terreno dello stadio Felix Bollaert - Detelis difinisce 1 - 0 per la squadra ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGUE 1 - Il Lens batte il Troyes e vola in testa alla classifica - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGUE 1 - Il Lens batte il Troyes e vola in testa alla classifica - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGUE 1 - Il Lens batte il Troyes e vola in testa alla classifica - napolimagazine : LIGUE 1 - Il Lens batte il Troyes e vola in testa alla classifica - apetrazzuolo : LIGUE 1 - Il Lens batte il Troyes e vola in testa alla classifica -