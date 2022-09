Liga, grande salto del Barcellona nei parametri del bilancio. Miglior saldo per il Real Madrid (Di venerdì 9 settembre 2022) Nelle ultime ore La Liga ha comunicato i dati sui limiti salariali delle venti squadre che militano nella prima divisione di campionato. Ad avere il Miglior bilancio è il Real Madrid con un arrivo di ben 683 milioni di euro, mentre il Barcellona, contro ogni pronostico, fa registrare addirittura 656 milioni in attivo. La linea seguita durante l’estate, dunque, ha permesso ai blaugrana di cancellare il pesante passivo dello scorso anno pari a 144 milioni. Buone notizie, dunque, per i due club più importante e blasonati del campionato spagnolo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Nelle ultime ore Laha comunicato i dati sui limiti salariali delle venti squadre che militano nella prima divisione di campionato. Ad avere ilè ilcon un arrivo di ben 683 milioni di euro, mentre il, contro ogni pronostico, fa registrare addirittura 656 milioni in attivo. La linea seguita durante l’estate, dunque, ha permesso ai blaugrana di cancellare il pesante passivo dello scorso anno pari a 144 milioni. Buone notizie, dunque, per i due club più importante e blasonati del campionato spagnolo. SportFace.

sportface2016 : #Liga, grande salto del #Barcellona nei parametri del bilancio. Miglior saldo per il #Real Madrid - breathe1973 : @Edorsi53 Si può dire che questa giornata di Champions dimostra che la premier è un grande parco giochi ma che tolt… - iMat_07 : @DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA Per la cronaca: Prime Video funziona alla grande. Con voi nemmeno gli highlights della Liga. Siete vergognosi - sportli26181512 : Siviglia, inizio da incubo: mai così male in questo secolo: Il Siviglia vive un periodo di grande crisi. La squadra… - LALAZIOMIA : Luiz Felipe: “La Lazio un grande club in cui mi sono formato come uomo e calciatore”. E su Immobile…… -