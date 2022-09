Licei biomedici, ecco le scuole che attueranno il percorso dal 2022/23. Decreto (Di venerdì 9 settembre 2022) E' stato pubblicato il Decreto di individuazione dei Licei classici e scientifici scientifici nei quali attuare il percorso di potenziamento-orientamento Biologia con curvatura biomedica a partire dall'anno scolastico 2022/23. Le domande per partecipare all'avviso ministeriale sono scadute lo scorso 26 agosto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 settembre 2022) E' stato pubblicato ildi individuazione deiclassici e scientifici scientifici nei quali attuare ildi potenziamento-orientamento Biologia con curvatura biomedica a partire dall'anno scolastico/23. Le domande per partecipare all'avviso ministeriale sono scadute lo scorso 26 agosto. L'articolo .

orizzontescuola : Licei biomedici, ecco le scuole che attueranno il percorso dal 2022/23. Decreto - BernyZb : RT @AvvenirediCal: Licei biomedici sempre più diffusi grazie al “modello” Calabria ?? Leggi qui l'articolo: - AvvenirediCal : Licei biomedici sempre più diffusi grazie al “modello” Calabria ?? Leggi qui l'articolo: - ProfCaffarel : Licei biomedici, la Calabria come riferimento per tante scuole del nostro Paese - ProDocente : Licei biomedici, la Calabria come riferimento per tante scuole del nostro Paese -