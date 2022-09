Libri scolastici irreperibili, il negoziante di Fiorano: “Su 163 richiesti me ne hanno consegnati 2” (Di venerdì 9 settembre 2022) Non solo il caro-bollette, al rientro dalle vacanze le famiglie hanno dovuto affrontare anche il capitolo dei Libri di testo scolastici: fino a 500 euro per uno studente lombardo che frequenta la prima liceo o di un istituto tecnico (la somma dipende in gran parte dall’indirizzo di studio scelto dai figli). Ma anche quaderni, penne, astucci e zaini, specialmente se di marca, richiedono un budget sempre più alto. “I rincari ci sono tutti gli anni, non sono una novità – commenta Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo e dell’Associazione Librai Bergamaschi -. Si parla di un 2% in più per quanto riguarda i Libri e tra il 6 e l’8% per gli articoli di cancelleria, un dato più elevato rispetto agli scorsi anni ma in linea con l’attuale tasso di inflazione”. Il problema vero, ora, è un altro: quello dei ritardi ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 settembre 2022) Non solo il caro-bollette, al rientro dalle vacanze le famigliedovuto affrontare anche il capitolo deidi testo: fino a 500 euro per uno studente lombardo che frequenta la prima liceo o di un istituto tecnico (la somma dipende in gran parte dall’indirizzo di studio scelto dai figli). Ma anche quaderni, penne, astucci e zaini, specialmente se di marca, richiedono un budget sempre più alto. “I rincari ci sono tutti gli anni, non sono una novità – commenta Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo e dell’Associazione Librai Bergamaschi -. Si parla di un 2% in più per quanto riguarda ie tra il 6 e l’8% per gli articoli di cancelleria, un dato più elevato rispetto agli scorsi anni ma in linea con l’attuale tasso di inflazione”. Il problema vero, ora, è un altro: quello dei ritardi ...

