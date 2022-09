L’ex calciatore Trevor Sinclair scatena il caos: il tweet sulla Regina Elisabetta manda su tutte le furie (Di venerdì 9 settembre 2022) Continua il lutto per la morte della Regina Elisabetta, la notizia ha colpito tutto il mondo. In particolar modo arrivano senza sosta messaggi di cordoglio, anche dal mondo del calcio. E’ stata presa una decisione in vista del prossimo weekend: tutta la giornata di Premier League è stata posticipata. Si sono scatenate anche clamorose polemiche a causa di un tweet delL’ex calciatore Trevor Sinclair proprio in riferimento alla morte della Regina. Chi è Trevor Sinclair Trevor Sinclair è un ex calciatore inglese, di ruolo centrocampista. La prima esperienza da calciatore è stata con la maglia del Blackpool, poi il passaggio al QPR. Si è ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 settembre 2022) Continua il lutto per la morte della, la notizia ha colpito tutto il mondo. In particolar modo arrivano senza sosta messaggi di cordoglio, anche dal mondo del calcio. E’ stata presa una decisione in vista del prossimo weekend: tutta la giornata di Premier League è stata posticipata. Si sonote anche clamorose polemiche a causa di undelproprio in riferimento alla morte della. Chi èè un exinglese, di ruolo centrocampista. La prima esperienza daè stata con la maglia del Blackpool, poi il passaggio al QPR. Si è ...

