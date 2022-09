(Di venerdì 9 settembre 2022) Giorgiaè stata raggiunta da una lettera intimidatoria che porta la firmaBrigate Rosse. È stata recapitata mercoledì scorso, 7 settembre,redazione del quotidiano L’Adige esede del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, con minacce esplicite agli esponenti locali del partito estessa Giorgia. Un fatto che ha creatorme soprattutto in vista del comizio che l’ex ministra terrà domani a Trento. Il contenuto della lettera intimidatoria “La passionaria del Duce Benito Mussolini travestita da moderata del centrodestra, appoggiata come sempre da massoneria e lobby si propone al 50%dei votanti di guidare il paese a una nuova catastrofe ricalcando le orme del suo antenato Duce”. È parte del contenuto della ...

CorriereCitta : Lettere minatorie alla Meloni, ‘Ti faremo una sorpresa’: la minaccia delle nuove BR - infoitinterno : Le lettere minatorie contro Fratelli d'Italia, la solidarietà del mondo politico trentino con i candidati minacciati - glaurung62 : @DSantanche @GiorgiaMeloni Quando mai le BR hanno 'avvisato' un possibile obbiettivo? Le lettere minatorie si addicono di più alla mafia. - Blackmb7passi : Lettere minatorie Pacchi sospetti - vermedibisanzio : @Giorgiolaporta Se esistessero ancora le BR manderebbe lettere minatorie al PD non alla Meloni...ma come si fa a be… -

l'Adige

Lo dice a LaPresse Alessandro Urzì, commissario di Fratelli d'Italia in Trentino e candidato alle elezioni nel collegio di Vicenza - Bassano, in merito allearrivate al quotidiano L'...Come ricordato sopra, poi, non rileva l' assenza di condotte violente ,o ingiuriose da ... come ad esempio, messaggi, telefonate, appostamenti [4] . note [1] Art. 612 - bis cod. pen. ... Le lettere minatorie contro Fratelli d'Italia, la solidarietà del mondo politico trentino con i candidati minacciati Giorgia Meloni è stata raggiunta da una lettera intimidatoria che porta la firma delle nuove Brigate Rosse. È stata recapitata mercoledì scorso, 7 settembre, alla redazione del quotidiano L’Adige e al ...TRENTO. Gli esponenti politici trentini esprimono solidarietà ai candidati di fratelli d'Italia per le lettere di minacce indirizzate ieri alla redazione del quotidiano l'Adige e alla sede del gruppo ...