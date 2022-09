Letta rischia di far rimpiangere il 18,8% di Renzi (Di venerdì 9 settembre 2022) Primo, non dare troppo credito ai sondaggi. Nelle stanze del Partito democratico il pericolo “fascismo” è già stato rimesso nel cassetto. Non funziona come strategia elettorale, il messaggio ormai è logorato fin dai tempi del primo Berlusconi e l’allarme viene in continuazione sminuito da tutti gli avversari risultando inefficace. Enrico Letta insiste nell’attaccare Renzi come responsabile della legge elettorale Enrico Letta insiste nell’attaccare Renzi come responsabile della legge elettorale (mica per niente il Rosatellum prende il nome proprio dal coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato): “Chi ha votato questa legge elettorale? Io no. Con il cerino in mano restano Rosato e Renzi nel Terzo polo che potrebbe andare con la destra. Questa legge elettorale è stata il tentativo sbagliato di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) Primo, non dare troppo credito ai sondaggi. Nelle stanze del Partito democratico il pericolo “fascismo” è già stato rimesso nel cassetto. Non funziona come strategia elettorale, il messaggio ormai è logorato fin dai tempi del primo Berlusconi e l’allarme viene in continuazione sminuito da tutti gli avversari risultando inefficace. Enricoinsiste nell’attaccarecome responsabile della legge elettorale Enricoinsiste nell’attaccarecome responsabile della legge elettorale (mica per niente il Rosatellum prende il nome proprio dal coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato): “Chi ha votato questa legge elettorale? Io no. Con il cerino in mano restano Rosato enel Terzo polo che potrebbe andare con la destra. Questa legge elettorale è stata il tentativo sbagliato di ...

