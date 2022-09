Letta | Renzi | Salvini | Calenda | Meloni | le pagelle dei leader politici

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 9 settembre 2022), voto zero. Ha rigettato Conte per imbarcare Bonelli e Fratoianni, ovvero quelli che hanno osteggiato Draghi fin dalla prima ora. Ma il senso? Poi si è barcamenato nella demonizzazione di, ha fatto manifesti degni delle onoranze funebri Taffo, ha contestato la legge elettorale (come i calciatori che contestano le regole a gioco in corso), ha fatto proclami più populisti dei populisti, ad esempio dicendo di voler superare il Jobs Act, una delle cose intelligenti fatte dalla sinistra, ma Pietro Ichino (su Il Foglio del 6 settembre) con numeri alla mano gli ha dimostrato i benefici ottenuti da questa riforma. Ma non eraquello della competenza? Dei dati oggettivi? Segui su affaritaliani.it