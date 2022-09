Leonardo DiCaprio, parla la fidanzata di vent’anni anni fa: «Basta con la storia dell’età delle sue ragazze». Ma lei non fa eccezione… (Di venerdì 9 settembre 2022) Leonardo DiCaprio e Kristen Zang ai tempi della loro relazione, durata dal 1995 al 1999. L’ex modella, oggi 48enne, ne parla per la prima volta per contestare l’eccessiva attenzione sull’età delle fidanzate dell’attore. Eppure anche loro si dissero addio quando lei compì i fatidici 25 anni… (foto Getty) Bellissima, professione modella, lasciata da lui allo scoccare del venticinquesimo anno di età. Kristen Zang, che oggi di anni ne ha 48, corrisponde al perfetto identikit delle fidanzate di Leonardo DiCaprio e rispetta la “regola dei 25” con cui ormai il divo è bollato dai media (e da irresistibili meme sui social): le sue dolci metà “scadono” al quarto di secolo. Leggi su amica (Di venerdì 9 settembre 2022)e Kristen Zang ai tempi della loro relazione, durata dal 1995 al 1999. L’ex modella, oggi 48enne, neper la prima volta per contestare l’eccessiva attenzione sull’etàfidanzate dell’attore. Eppure anche loro si dissero addio quando lei compì i fatidici 25… (foto Getty) Bellissima, professione modella, lasciata da lui allo scoccare del venticinquesimo anno di età. Kristen Zang, che oggi dine ha 48, corrisponde al perfetto identikitfidanzate die rispetta la “regola dei 25” con cui ormai il divo è bollato dai media (e da irresistibili meme sui social): le sue dolci metà “scadono” al quarto di secolo.

