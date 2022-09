L’Elemosiniere del Papa per la quarta volta in Ucraina: sarà a Odessa e nelle zone a est del Paese (Di venerdì 9 settembre 2022) Città del Vaticano – In questi giorni L’Elemosiniere di Sua Santità, Prefetto del nuovo Dicastero per il Servizio della Carità, il cardinale Konrad Krajewski, si recherà in Ucraina per la quarta volta a nome di Papa Francesco. Lo rende noto lo stesso Dicastero per il Servizio della Carità, che precisa come 1uesta volta il cardinale Krajewski si dirigerà nelle zone di Odessa, Zytomyr, Charkiv e altre località dell’est dell’Ucraina per visitare e sostenere varie comunità di fedeli, sacerdoti e religiosi, e i loro vescovi, che da più di 200 giorni continuano a rimanere nei luoghi del loro ministero nonostante i pericoli della guerra. “È un viaggio silenzioso ed evangelico, per stare con la gente che soffre, pregare e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 9 settembre 2022) Città del Vaticano – In questi giornidi Sua Santità, Prefetto del nuovo Dicastero per il Servizio della Carità, il cardinale Konrad Krajewski, si recherà inper laa nome diFrancesco. Lo rende noto lo stesso Dicastero per il Servizio della Carità, che precisa come 1uestail cardinale Krajewski si dirigeràdi, Zytomyr, Charkiv e altre località dell’est dell’per visitare e sostenere varie comunità di fedeli, sacerdoti e religiosi, e i loro vescovi, che da più di 200 giorni continuano a rimanere nei luoghi del loro ministero nonostante i pericoli della guerra. “È un viaggio silenzioso ed evangelico, per stare con la gente che soffre, pregare e ...

