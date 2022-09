Le strade del West portano in Irpinia. Oggi e domani Pietrastornina come il set di un film di Sergio Leone (Di venerdì 9 settembre 2022) Due serate immersi in un vero villaggio Western, per incontrare gli uomini e le donne sognati da Sergio Leone, per imparare a sparare come Clint Eastwood, all’insegna del più puro divertimento. Attraverso un’iniziativa comune che vede coinvolti in prima linea privati cittadini, istituzioni, professionisti, associazioni, realtà commerciali e imprenditoriali, Oggi e domani, a Pietrastornina, in provincia di Avellino, sarà possibile immergersi nella realtà e nella storia Western. Non mancare al lancio di una nuova avvincente avventura. “Sogna con noi di poter entrare in un tipico saloon e assistere ad un vero spettacolo di can can – scrivono gli organizzatori – . Prova a diventare l’uomo più forte del vecchio West, a sfidare Bud Spencer ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 settembre 2022) Due serate immersi in un vero villaggioern, per incontrare gli uomini e le donne sognati da, per imparare a sparareClint Eastwood, all’insegna del più puro divertimento. Attraverso un’iniziativa comune che vede coinvolti in prima linea privati cittadini, istituzioni, professionisti, associazioni, realtà commerciali e imprenditoriali,, a, in provincia di Avellino, sarà possibile immergersi nella realtà e nella storiaern. Non mancare al lancio di una nuova avvincente avventura. “Sogna con noi di poter entrare in un tipico saloon e assistere ad un vero spettacolo di can can – scrivono gli organizzatori – . Prova a diventare l’uomo più forte del vecchio, a sfidare Bud Spencer ...

