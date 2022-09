Le sfide economiche del prossimo esecutivo. Paganetto schiera il Gruppo dei 20 (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Gruppo dei 20 riunisce economisti, accademici e professionisti per proporre soluzioni concrete alla crisi economiche in Italia e in Europa. Può spiegarci meglio in cosa consiste questa iniziativa? Il Gruppo dei 20 è sul campo da circa dieci anni e nasce dal progetto Revitalizing anaemic Europe che ha lavorato nell’ottica di proporre soluzioni economiche alle questioni europee. Cosa che ha continuato a fare anche a proposito delle politiche di reazione alla pandemia e ora alla guerra in Ucraina. Da questa esperienza nasce il progetto Equità e sviluppo sostenibile: la sfida della nuova legislatura, un Gruppo di lavoro per la produzione di un rapporto che guardi agli interventi sollecitati dal Presidente della Repubblica nello sciogliere le Camere e alle esigenze del Paese nell’ottica dell’intera ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 settembre 2022) Ildei 20 riunisce economisti, accademici e professionisti per proporre soluzioni concrete alla crisiin Italia e in Europa. Può spiegarci meglio in cosa consiste questa iniziativa? Ildei 20 è sul campo da circa dieci anni e nasce dal progetto Revitalizing anaemic Europe che ha lavorato nell’ottica di proporre soluzionialle questioni europee. Cosa che ha continuato a fare anche a proposito delle politiche di reazione alla pandemia e ora alla guerra in Ucraina. Da questa esperienza nasce il progetto Equità e sviluppo sostenibile: la sfida della nuova legislatura, undi lavoro per la produzione di un rapporto che guardi agli interventi sollecitati dal Presidente della Repubblica nello sciogliere le Camere e alle esigenze del Paese nell’ottica dell’intera ...

