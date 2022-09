(Di venerdì 9 settembre 2022) Da regina del red carpet di Venezia 79 a regina di una famiglia che non vede l’ora di allargare. La prima intervista dopo le nozze con Matteo Giunta ci regala l’immagine di unadiversa, emozionata e proiettata in un futuro dove la parola desiderio fa rima con. L’ex nuotatrice si racconta a cuore aperto al settimanale Sette del Corriere della Sera. Con la sincerità alle quale ci ha abituato durante la lunga carriera sportiva, afferma di avere un unico, grande desiderio da realizzare al più presto: diventare mamma.ha raccontato che l’idea di allargare la famiglia era nell’aria già da tempo ma che adesso, a poche settimane dalle nozze, sta diventando sempre più reale. Il desiderio della Divina, il soprannome con cui l’hanno ribattezzata i suoi fan, è ...

zazoomblog : Le parole di Federica Pellegrini sulla maternità - #parole #Federica #Pellegrini #sulla - vincenzodimaio : LA RUSSIA COME NUOVO KATECHON? di Federica Francesconi Qualche giorno fa Putin ha pronunciato queste enigmatiche pa… - pc_maritime : RT @coccodeinterreg: 'CHICCHIRICHÌ - COCORICO' #summerschool La parola alle imprese / La parole aux entreprises. ?? Federica Cecchini - fon… - infoitinterno : Le parole di Federica Pellegrini sulla maternità - coccodeinterreg : 'CHICCHIRICHÌ - COCORICO' #summerschool La parola alle imprese / La parole aux entreprises. ?? Federica Cecchini -… -

Un'esperienza fantastica sia per noi che per. Con lei abbiamo fatto tutto il tour estivo. ... Inpovere molto figa. Fighissima. Abbiamo fatto tante date e preso moltissimi aerei". Per ......Pellegrini, Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs. Sono già venuti a raccontare le loro vittorie, torneranno a confidarci le gioie della loro vita da sposati". Ledell'amica Alessia ...Santa Domenica Vittoria in festa per Federica Carta , terza classificata alla sedicesima edizione di “Amici”, il noto talent-show di Canale 5 ideato e ...Scopriamo insieme le anticipazioni delle nuove puntate della nuova stagione di Uomini e Donne su Canale 5: ecco cosa ci aspetta. Tra poco meno di una settimana inizierà la nuova, e attesissima, stagio ...