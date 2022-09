Le parole di Federica Pellegrini sulla maternità (Di venerdì 9 settembre 2022) Da regina del red carpet di Venezia 79 a regina di una famiglia che non vede l’ora di allargare. La prima intervista dopo le nozze con Matteo Giunta ci regala l’immagine di una Federica Pellegrini diversa, emozionata e proiettata in un futuro dove la parola desiderio fa rima con maternità. L’ex nuotatrice si racconta a cuore aperto al settimanale Sette del Corriere della Sera. Con la sincerità alle quale ci ha abituato durante la lunga carriera sportiva, afferma di avere un unico, grande desiderio da realizzare al più presto: diventare mamma. Federica Pellegrini ha raccontato che l’idea di allargare la famiglia era nell’aria già da tempo ma che adesso, a poche settimane dalle nozze, sta diventando sempre più reale. Il desiderio della Divina, il soprannome con cui l’hanno ribattezzata i suoi fan, è ... Leggi su diredonna (Di venerdì 9 settembre 2022) Da regina del red carpet di Venezia 79 a regina di una famiglia che non vede l’ora di allargare. La prima intervista dopo le nozze con Matteo Giunta ci regala l’immagine di unadiversa, emozionata e proiettata in un futuro dove la parola desiderio fa rima con. L’ex nuotatrice si racconta a cuore aperto al settimanale Sette del Corriere della Sera. Con la sincerità alle quale ci ha abituato durante la lunga carriera sportiva, afferma di avere un unico, grande desiderio da realizzare al più presto: diventare mamma.ha raccontato che l’idea di allargare la famiglia era nell’aria già da tempo ma che adesso, a poche settimane dalle nozze, sta diventando sempre più reale. Il desiderio della Divina, il soprannome con cui l’hanno ribattezzata i suoi fan, è ...

