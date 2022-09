Le paludi della morte | cosa accade nel paludoso Texas

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) LERai Movie ore 23.10 Con Sam Worthington, Jessica Chastain, Jeffrey Dean Morgan. Regia di Ami Canaan Mann. Produzione USA 2011. Durata: 1 ora e 45 minuti LA TRAMA In una squallida e paludosa zona delsi verificano numerosi omicidi. Un poliziotto locale e uno venuto da New York investigano. Ma le indagini si rivelano particolarmente difficoltose. La popolazione del posto non collabora. Tutti sembrano odiarsi, ma anche , assurdamente, ognuno sembra coprire il vicino di palude. PERCHE' VEDERLO perchè al suo esordio dietro la macchina da presa, la figlia di Michael Mann ("Collateral" "Heat la sfida") dimostra d'avere imparato tutto dal babbo. Dalla direzione degli attori (svettano Jeffrey Dean Morgan e Jessica Chastain) all'arte dell'intrigo (lo spettatore è disorientato quanto i ...