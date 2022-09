Le lettere delle prostitute che lavoravano nelle case chiuse prima della Legge Merlin (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono passati più di 60 anni dall’approvazione della Legge Merlin, entrata in vigore il 20 febbraio 1958, che sancì la chiusura dei bordelli italiani. “Non ho la pretesa che la Legge da me proposta valga a sanare la piaga della prostituzione. La moderna società deve andare oltre la Legge e i costumi del passato”, disse la sua ideatrice, la socialista Angelina Merlin, detta Lina, partigiana e insegnante, oltre che prima donna eletta al Senato. prima dell’approvazione della Legge Merlin, la senatrice affrontò una battaglia parlamentare lunga dieci anni. Ispirata all’attivista francese ed ex prostituta Marthe Richard, che nel 1946 si era fatta promotrice della chiusura dei ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono passati più di 60 anni dall’approvazione, entrata in vigore il 20 febbraio 1958, che sancì la chiusura dei bordelli italiani. “Non ho la pretesa che lada me proposta valga a sanare la piagaprostituzione. La moderna società deve andare oltre lae i costumi del passato”, disse la sua ideatrice, la socialista Angelina, detta Lina, partigiana e insegnante, oltre chedonna eletta al Senato.dell’approvazione, la senatrice affrontò una battaglia parlamentare lunga dieci anni. Ispirata all’attivista francese ed ex prostituta Marthe Richard, che nel 1946 si era fatta promotricechiusura dei ...

verdeocchio : @Sebelpide Buongiorno bellissima @Sebelpide ???? Come stai, come procede il polso con...Mirko? Ti ho mandato delle le… - BrixiensiFella : @conteDartagnan Sta aspettando le lettere delle mamme di Mariupol - manubell74 : RT @Franco27709244: @Ci1812 E diciamolo a grandi lettere sui muri delle città: CONTE BUFFONE mandi ancor di più l’Italia in malora! #Italia… - GigiEinaudi : @Kore_1993 no no l'hanno vista alla buca delle lettere - Simona45104788 : @andreavianel 8 settembre 1974: arresto di #RenatoCurcio. 8 settembre 2022: due lettere delle #BrigateRosse recapit… -