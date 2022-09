ilpost : Le foto di giovedì a Venezia - _biancocelesti : Visto da me: Sampdoria-Lazio 1-1: di ThomasDoll - Er Matador - Orazio Scala Citazione da: ThomasDoll - Giovedì 1… - Dakar54841997 : RT @CaraccioloDaila: Buongiorno a tutti/e buon giovedì mattinieri!!?????????????caffè!!???buona giornata a tt/e foto stamattina il Parco del Beigu… - saluti37 : Martedì ha nominato il nuovo primo ministro. Giovedì pomeriggio si è congedata dal mondo. Da notare il colore vio… - ilGazzettinoves : #Pompei Street Festival 2022, giovedì prossimo la presentazione: cinema, arte, foto e musica - @PalazzoDeFusco - -

Fanpage.it

... primavera e calcio femminile: A. Menegazzo LECCO " Serata bluceleste allo stadio Rigamonti Ceppi di Lecco che ieri,, ha ospitato la presentazione della prima squadra della Calcio Lecco. ......scena della Sala Estense con spettacoli per ragazzi dall'1 all'8 settembre si sono chiusi8 ...a fondo pagina) , che ha convinto tutte e tutti con la seguente motivazione: " La storia di ... Bollettino Covid, oggi in Italia 17.550 contagi e 89 morti per Coronavirus: i dati di giovedì 8 settembre