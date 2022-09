“Le cause della morte”. Regina Elisabetta, quel dettaglio sfuggito fino alla scomparsa (Di venerdì 9 settembre 2022) Come è morta la Regina Elisabetta. Giovedì 8 settembre la più longeva sovrana del regno britannico e la seconda al mondo dopo il re Sole – che però venne incoronato all’età di cinque anni – è scomparsa all’interno del castello di Balmoral, in Scozia, luogo del cuore e meta delle estati insieme al principe consorte Filippo. L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti dopo le 18,30 con un comunicato diffuso tramite i social e il sito della casata di Windsor e dalla BBC: “Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral. Il re e la Regina consorte rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra”. Da quel momento è stato attivato il London bridge, il protocollo redatto negli anni Sessanta in caso del decesso della ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Come è morta la. Giovedì 8 settembre la più longeva sovrana del regno britannico e la seconda al mondo dopo il re Sole – che però venne incoronato all’età di cinque anni – èall’interno del castello di Balmoral, in Scozia, luogo del cuore e meta delle estati insieme al principe consorte Filippo. L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti dopo le 18,30 con un comunicato diffuso tramite i social e il sitocasata di Windsor e dBBC: “Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral. Il re e laconsorte rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra”. Damomento è stato attivato il London bridge, il protocollo redatto negli anni Sessanta in caso del decesso...

GoalItalia : È morto Cesare Pompilio, opinionista tv e grande tifoso della Juventus ?? - fbertani66 : @Dania Per Esercito a 18 anni compiuti. La visita presso il distretto militare di pertinenza (3 giorni) non era rin… - maaxxx95 : M'ammazzano i verificati su twitter (tutti maschi ovviamente) che si chiedono 'chissà quali sono le cause sociologi… - GianTressoldi : @Massimo65755300 Invece no!! Sono una delle cause principali della decadenza del nostro paese!! - DelfinaBucci : RT @RubesTriva: La prima volta che la #reginaelisabetta II pianse in pubblico fu per la strage di Aberfan del 1966. Un’intera generazione s… -