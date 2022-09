Le 5 condizioni che pongono i consiglieri dem per fare campagna elettorale per il Pd (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – L’imbarazzo nel fare campagna elettorale ai paracadutati già l’hanno espressa, e non solo nelle segrete stanze. Ma i dem sono abituati a fare buon viso a cattivo gioco. E anche se devono lanciare la candidatura del palermitano Fabrizio Farrandelli (in quota Più Europa) in uno dei pochi collegi che sembrano blindati per il centrosinistra, quello di San Carlo all’Arena, il gruppo consiliare del Pd Napoli vuole mettere le cose in chiaro. Così, oggi, il capogruppo Gennaro Acampora, la presidente del consiglio comunale Enza Amato, assieme ai consiglieri Aniello Esposito, Pasquale Esposito, Salvatore Madonna e Maria Grazia Vitelli, hanno firmato un documento rivolto ai capilista di Camera e Senato, i ministri Roberto Speranza e Dario Franceschini, con il quale, per non ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – L’imbarazzo nelai paracadutati già l’hanno espressa, e non solo nelle segrete stanze. Ma i dem sono abituati abuon viso a cattivo gioco. E anche se devono lanciare la candidatura del palermitano Fabrizio Farrandelli (in quota Più Europa) in uno dei pochi collegi che sembrano blindati per il centrosinistra, quello di San Carlo all’Arena, il gruppo consiliare del Pd Napoli vuole mettere le cose in chiaro. Così, oggi, il capogruppo Gennaro Acampora, la presidente del consiglio comunale Enza Amato, assieme aiAniello Esposito, Pasquale Esposito, Salvatore Madonna e Maria Grazia Vitelli, hanno firmato un documento rivolto ai capilista di Camera e Senato, i ministri Roberto Speranza e Dario Franceschini, con il quale, per non ...

Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il Palazzo Reale ha comunicato che le condizioni di salute della Regina preoccupano i medici: sono st… - franzrusso : Le condizioni di salute della #ReginaElisabetta non sono buone e in Uk c'è molta preoccupazione. Molte reti tv hann… - sebarizz77 : @GiovanniCagnol1 Domanda da ignorante in materia, come mai i russi si stanno ritirando in modo piuttosto tranquillo… - IndritSelimi : Stessa dubbio / domanda si pone su i partiti politici italiani che, essendo stati loro a creare le condizioni per u… -