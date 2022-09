Lazio, festa Milinkovic per la presenza numero 300: messaggio ai tifosi (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA - " Sto qui con il sorriso" , aveva detto Sergej Milinkovic - Savic in conferenza prima della sfida contro il Feyenoord. E in effetti è così: messaggio per tutti i tifosi dopo aver centrato la ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA - " Sto qui con il sorriso" , aveva detto Sergej- Savic in conferenza prima della sfida contro il Feyenoord. E in effetti è così:per tutti idopo aver centrato la ...

sportli26181512 : Lazio, festa Milinkovic per la presenza numero 300: messaggio ai tifosi: Il Sergente, subentrato nella ripresa nel… - LALAZIOMIA : Lazio, festa Milinkovic per la presenza numero 300: messaggio ai tifosi - nashtag_ : RT @danilopau_: Non capisco perché non stiamo celebrando un giorno di Festa Nazionale per la cacciata di quel biondino di merda dalla gesti… - PD_Lazio : Torna la Festa de L'Unità della Provincia di Roma dedicata alle elezioni politiche. ?? Il 9, 10 e 11 settembre 'Rac… - Giorgio34504832 : RT @danilopau_: Non capisco perché non stiamo celebrando un giorno di Festa Nazionale per la cacciata di quel biondino di merda dalla gesti… -