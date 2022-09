Lazio, che settimana per Vecino: è il miglior giocatore del primo turno di EL (Di venerdì 9 settembre 2022) È Matias Vecino il miglior giocatore della prima giornata di Europa League: è arrivato l’annuncio ufficiale dell’UEFA Matias Vecino è il miglior giocatore della prima giornata dell’Europa League. L’annuncio l’ha dato direttamente il profilo Twitter della competizione. Il centrocampista uruguaiano ha battuto Nguen (Ferencvaros), William José (Betis) e Marquinhos (Arsenal) ottenendo questo bel riconoscimento. Dopo la UEFA anche la Lazio si è complimentata con il giocatore, scrivendo: «Ben fatto, Matias!». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) È Matiasildella prima giornata di Europa League: è arrivato l’annuncio ufficiale dell’UEFA Matiasè ildella prima giornata dell’Europa League. L’annuncio l’ha dato direttamente il profilo Twitter della competizione. Il centrocampista uruguaiano ha battuto Nguen (Ferencvaros), William José (Betis) e Marquinhos (Arsenal) ottenendo questo bel riconoscimento. Dopo la UEFA anche lasi è complimentata con il, scrivendo: «Ben fatto, Matias!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

