Lavoro: sono 9 milioni i disoccupati, la stima della Fondazione Di Vittorio (Cgil) (Di venerdì 9 settembre 2022) La stima è della Fondazione Di Vittorio della Cgil che calcola la disoccupazione sostanziale nel 2021 al 16% a fronte di un tasso di disoccupazione ufficiale del 9,5% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 settembre 2022) LaDiche calcola la disoccupazione sostanziale nel 2021 al 16% a fronte di un tasso di disoccupazione ufficiale del 9,5% L'articolo proviene da Firenze Post.

AndreaOrlandosp : In una settimana sono già più di 515mila i voucher emessi nell'ambito del #Bonustrasporti. Un risultato importante… - vigilidelfuoco : Nuova perturbazione meteo mentre sono in corso da ieri gli interventi #vigilidelfuoco in Friuli Venezia Giulia: svo… - meb : Tra il 2014 e 2018, con Renzi e Gentiloni, i posti di lavoro sono cresciuti di 1.273.000 grazie al JobsAct: la metà… - MarinaDears : RT @MarinaGelashvi6: @di_mlf Mi sono esibito lì non davanti agli amanti del mio lavoro, non davanti ai miei fan. Il pubblico era molto ris… - cwtchloueh : in questi giorni ho un'angoscia addosso infinita più e il fatto d'essere tornata a lavoro non fa altro che aumentar… -