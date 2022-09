Lavezzi: "Napoli sempre nel mio cuore, grazie per l'accoglienza e l'affetto allo stadio" (Di venerdì 9 settembre 2022) Scrive su Instagram l'ex attaccante azzurro Ezequiel Lavezzi pubblicando una clip di presentazione del match di Champions tra Napoli e Liverpool che ha commentato da bordocampo al Maradona. "Napoli è sempre nel mio cuore. Niente di più bello che tornare nel luogo in cui sono stato molto felice con la mano di Prime Video. Sono molto contento di essere stato convocato per partecipare come commentatore alla partita di Napoli-Liverpool! Grande squadra di lavoro!! grazie a tutti per l'accoglienza e l'affetto allo stadio. È stato molto bello essere presente a questo importante trionfo del Napoli" Cobnclude Lavezzi Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 9 settembre 2022) Scrive su Instagram l'ex attaccante azzurro Ezequielpubblicando una clip di presentazione del match di Champions trae Liverpool che ha commentato da bordocampo al Maradona. "nel mio. Niente di più bello che tornare nel luogo in cui sono stato molto felice con la mano di Prime Video. Sono molto contento di essere stato convocato per partecipare come commentatore alla partita di-Liverpool! Grande squadra di lavoro!!a tutti per l'e l'. È stato molto bello essere presente a questo importante trionfo del" Cobnclude

