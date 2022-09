L’astensione è il primo partito d’Italia: ecco perché il 25 settembre un italiano su tre non andrà a votare (Di venerdì 9 settembre 2022) Ci saranno partiti vincitori e vinti, i candidati eletti e quelli esclusi, i brindisi trionfali e le analisi della sconfitta, le sorprese, le delusioni, i veleni, i retroscena. Ma per un italiano su tre, il 25 settembre, qualsiasi sia il risultato delle elezioni, non farà molta differenza. Chi per disinteresse, chi per protesta, chi per rassegnazione, qualcosa come 15/16 milioni di elettori a votare non ci andrà. Significa un terzo del Paese maggiorenne, significa una marea di cittadini che non si sente rappresentata da alcuna forza politica, significa un fallimento collettivo. È in questo dato – riportato da tutti i sondaggi – che si misura la distanza siderale che separa oggi gli eletti dagli elettori: il popolo dimenticato degli astenuti oscilla fra il 30 e il 35% degli aventi diritto, un record assoluto nella ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 settembre 2022) Ci saranno partiti vincitori e vinti, i candidati eletti e quelli esclusi, i brindisi trionfali e le analisi della sconfitta, le sorprese, le delusioni, i veleni, i retroscena. Ma per unsu tre, il 25, qualsiasi sia il risultato delle elezioni, non farà molta differenza. Chi per disinteresse, chi per protesta, chi per rassegnazione, qualcosa come 15/16 milioni di elettori anon ci. Significa un terzo del Paese maggiorenne, significa una marea di cittadini che non si sente rappresentata da alcuna forza politica, significa un fallimento collettivo. È in questo dato – riportato da tutti i sondaggi – che si misura la distanza siderale che separa oggi gli eletti dagli elettori: il popolo dimenticato degli astenuti oscilla fra il 30 e il 35% degli aventi diritto, un record assoluto nella ...

Elezioni, a Napoli FdI raggiunge il Pd: Conte recupera ma in parte ... riservato, commissionato dal Pd) il primo partito in Campania 1 ... Se un partito ottiene tra l'1 e il 3% i voti vengono 'spalmati' ... non escludiamo che qui la quota di astensione possa essere anche ... IL SILENZIO È FINITO. APPELLO DI CL IN VISTA DEL VOTO. LE SIMPATIE DEI CATTOLICI IN MOVIMENTO Per la prima volta dopo forse dieci anni di astensione ...non essere preoccupati per il momento delicato che sta attraversando l'... Il documento è il primo documento importante che esprima il corso ... L'astensionismo mette a rischio il sistema democratico