L’argomento dell’atomica come ultima spiaggia dei pacifisti filorussi alla Conte

(Di venerdì 9 settembre 2022) I tentennamenti del mondo cattolico, i prezzi del gas infiammati dspeculazione e la stanchezza di un’opinione pubblica già spossata dalle restrizioni legate al Covid, hanno raffreddato l’iniziale sostegno assicurato dagli italianicausa dell’indipendenza dell’Ucraina e del suo ingresso nell’Ue. L’interpretazione dell’aggressione russaepisodio di una guerra per procura e la resa morale di fronte all’arroganza della minaccia nucleare rischiano di fare il resto, mettendo fine al sogno dell’espansione pacifica dell’Europa in un mondo regolato dal diritto internazionale. La campagna italiana contro l’Ucraina si è infatti arricchita di un nuovo e apparentemente sofisticato argomento elettorale, secondo cui la Russia non si potrebbe sconfiggere perché è una potenza nucleare. Naturale corollario è che si debba cercare la pace ...