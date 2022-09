Lamorgese: "Condizioni sociali difficili, ma c'è chi cavalca l'allarme sociale nel nostro Paese" (Di venerdì 9 settembre 2022) La ministra dell'Interno parla ai prefetti: "Attenzione massima alla sicurezza ma nessuna strumentalizzazione. Ne va dell'immagine dell'Italia all'estero" Leggi su repubblica (Di venerdì 9 settembre 2022) La ministra dell'Interno parla ai prefetti: "Attenzione massima alla sicurezza ma nessuna strumentalizzazione. Ne va dell'immagine dell'Italia all'estero"

Stefano47217525 : @szampa56 @LegaSalvini Zampa non faccia finta di non vedere in che condizioni si trova hotspot di Lampedusa, al lim… - Fabio_Rs0 : Il buonismo ipocrita della sinistra ha generato una situazione insostenibile sui migranti, illudendo gli stessi di… - lillidamicis : il ministro fantasma… Lamorgese, se ci sei batti un colpo Come rappresentanti dei poliziotti abbiamo denunciato p… - MariComp75 : @pfmajorino È estremamente indicativo che lei parli di Lampedusa per parlare di Salvini invece che delle condizioni… -