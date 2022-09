Lady Diana Spencer, la spina nel fianco della Regina Elisabetta (Di venerdì 9 settembre 2022) Sembra trascorso pochissimo tempo dal giorno in cui le note di Candle in the wind di Elton John hanno salutato per l’ultima volta la principessa Lady Diana Spencer, morta nel tragico incidente stradale di Parigi. Oggi riecheggiano quelle di Don’t let the sun go down on me, il brano che il cantante ha dedicato alla Regina Elisabetta II nel giorno della sua scomparsa. Corsi e ricorsi storici, direbbero alcuni. O forse l’epilogo di un rapporto controverso e di una vicenda che ha fatto tremare a lungo la Corona Inglese. Si è parlato spesso del rapporto controverso tra le due donne. La Regina Elisabetta, nel lontano 1981, era apparsa felice della scelta del figlio. Diana Spencer era una giovane 19enne nata ... Leggi su diredonna (Di venerdì 9 settembre 2022) Sembra trascorso pochissimo tempo dal giorno in cui le note di Candle in the wind di Elton John hanno salutato per l’ultima volta la principessa, morta nel tragico incidente stradale di Parigi. Oggi riecheggiano quelle di Don’t let the sun go down on me, il brano che il cantante ha dedicato allaII nel giornosua scomparsa. Corsi e ricorsi storici, direbbero alcuni. O forse l’epilogo di un rapporto controverso e di una vicenda che ha fatto tremare a lungo la Corona Inglese. Si è parlato spesso del rapporto controverso tra le due donne. La, nel lontano 1981, era apparsa felicescelta del figlio.era una giovane 19enne nata ...

fanpage : William e Kate hanno ereditato nuovi titoli. Inoltre, se il Re Carlo III lo permettesse, Middleton potrebbe diventa… - starkbuckzz : RT @dreamingtom_: thread su lady diana e come la sua figura cambiò la monarchia inglese: Diana fu la prima sposa windsor a non pronunciare… - HayunCuento12 : RT @rosaliedebuchin: giusto x puntualizzare: se amaste Lady Diana tanto quanto dite dovreste sapere che non ha senso continuare a ripetere… - MundoTini_ITA : RT @milfland__: Tweet per contemplare la bellezza e la classe ineguagliabile di Lady Diana. - holydirtywater : RT @dreamingtom_: thread su lady diana e come la sua figura cambiò la monarchia inglese: Diana fu la prima sposa windsor a non pronunciare… -