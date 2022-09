La zucca | rimedio naturale contro la pelle secca delle persone giovani e non

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 9 settembre 2022) Solo chi ha un’esperienza di vita in campagna sa che il terreno che è intorno alle zucche, dopo poco che è stato bagnato, diventa secco rapidamente. Così anche lamarina o mandragora inglese, nome botanico della Bryonia alba, appartenente come tutte le zucche alla famigliaCucurbitaceae, ha questa proprietà e la medicina omeopatica, di questa particolarità, fa tesoro. Per la legge di similitudine infatti, legge che regola l’azione dei rimedi omeopatici, la Bryonia, essendo capace in natura di determinare secchezza, somministrata in diluizione omeopatica viene somministrata proprio per stimolare il nostro corpo a contrastare efficacemente la secchezza dellamucose. dott. Marco Tortorici Incredibili i risultati, evidenti dopo poche somministrazioni. La consiglio per la secchezza cutanea, anche ...