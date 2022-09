"La vostra prima volta?": la campagna imbarazzante di Fratoianni&Kompagni (Di venerdì 9 settembre 2022) Ma voi sinistri pensate davvero che votare sia così godurioso, eccitante e coinvolgente come far l'amore? Che eleggere sia meglio che fo***re, per parafrasare un vecchio detto? Lecito chiederselo, vista la geniale (?) campagna dell'Alleanza rosso-verde di Fratoianni e Bonelli in cui si chiede ai diciottenni di commentare la loro "prima volta". Che, a occhi e orecchi ingenui, può sembrare la prima volta sessuale. Ambiguità sulla quale gli ideatori del video giocano, montando frasi in cui i ragazzi dicono «È stata complicata», «Non l'ho ancora avuta, la prima volta», «Se non c'è emozione, non ha senso», «Mi devo sentire sicuro, protetto e consapevole». Almeno fino a che si scopre che la prima volta è quella elettorale perché «la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Ma voi sinistri pensate davvero che votare sia così godurioso, eccitante e coinvolgente come far l'amore? Che eleggere sia meglio che fo***re, per parafrasare un vecchio detto? Lecito chiederselo, vista la geniale (?)dell'Alleanza rosso-verde di Fratoianni e Bonelli in cui si chiede ai diciottenni di commentare la loro "". Che, a occhi e orecchi ingenui, può sembrare lasessuale. Ambiguità sulla quale gli ideatori del video giocano, montando frasi in cui i ragazzi dicono «È stata complicata», «Non l'ho ancora avuta, la», «Se non c'è emozione, non ha senso», «Mi devo sentire sicuro, protetto e consapevole». Almeno fino a che si scopre che laè quella elettorale perché «la ...

